CCBA promove sessão virtual com curtas-metragens alemães

CB Correio Braziliense

Masel Tov Cocktail é um dos curtas que serão exibidos na mostra Short Export - (crédito: Filme Masel Tov Cocktail (Arkadij Khaet, Mickey Paatzsch))

Nesta sexta-feira (18/06), o Centro Cultural Brasil-Alemanha (CCBA) vai promover, entre 17h e 22h, uma sessão especial de curtas-metragens alemães como parte da Semana da Língua Alemã 2021, feita pelas embaixadas da Alemanha, Áustria, Bélgica, Luxemburgo e Suíça. Com legendas em português, os filmes serão exibidos na página virtual do centro, com acesso gratuito. Para participar, basta preencher um formulário disponível no site no qual podem ser conferidos os títulos da sessão, e receber a senha por e-mail.

As obras apresentadas na mostra Short Export foram selecionadas entre os inscritos no Festival Internacional de Curta-metragem de Clermont-Ferrand (FRA), um dos mais importantes no mundo. O objetivo é mostrar ao público de outros países as diversidades artística, estética e temática dos curta-metragens alemães. O projeto é fruto de uma cooperação entre a AG Kurzfilm (associação de curta-metragistas alemães), a German Films, o GoetheInstitut Lyon, a Kurzfilm Agentur Hamburg e o festival francês.

Semana da Língua Alemã

Diversas atividades fazem parte da Semana da Língua Alemã, que, este ano, ocorre virtualmente por causa da pandemia. A programação completa pode ser conferida no site do evento. O CCBA também contribui para a programação fazendo o Workshop - Singen PLUS mit Bella Schneider. Nas aulas de canto, a artista utilizará músicas de compositores alemães como base para os exercícios.

Short Export - mostra de curtas-metragens alemães

Pelo site da CCBA. 18 de junho, entre 17h e 22h. Gratuito (inscrição no formulário on-line)