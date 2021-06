Influenciadora Franciny Ehlke confirma boatos de romance com Luan Santana

VO Victória Olímpio

(crédito: Franciny Ehlke/Instagram/Reprodução)

A influenciadora Franciny Ehlke confirmou os boatos sobre affair com Luan Santana no final de 2020. Em entrevista ao canal Eu fico loko, com Christian Figueiredo, ela revelou que o cantor a convidou para visitar o Pantanal, quando foi fazer live.

"Rolou 'uma coisa' no Pantanal, eu já acompanhava o Luan, ouvia muita música. Aí ele me respondeu um direct, a gente conversou, e ele me chamou, um dia antes, para ir e avisou: 'É perrengue'. Aí eu falei: 'Vou levar minha mãe'", contou a influenciadora.

Segundo ela, a viagem realmente foi um grande perrengue: "A gente pegou um ônibus, sei lá, umas 10 horas para chegar no Pantanal, mais o barco. Fui eu, minha mãe e uma produção do Luan. Ninguém me conhecia. Só tinham músicos, pessoas que fizeram a live acontecer". Ela afirmou que, apesar de chegar em uma quinta-feira ao Pantanal, só encontrou o sertanejo no domingo.

"Ele falou: Fran, não vai nenhuma influenciadora, a gente não chamou ninguém. Mas acho que vai ser bom para a gente, você quer ir? Aí eu falei: ah, não tô fazendo nada... Pô, o Luan Santana, eu vou. Não sei nem se ele vai gostar se eu disser isso! Mas eu posso dizer que ele é um príncipe, mais bonito pessoalmente", finalizou Franciny.