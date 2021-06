Nome do novo programa de Luciano Huck aos domingos é discutido

VO Victória Olímpio

(crédito: Globo/ Divulgação)

Após ser confirmado para substituir Faustão aos domingos na TV Globo, o nome do novo programa do apresentador Luciano Huck está sendo discutido. De acordo com coluna da Patrícia Kogut, no jornal O Globo, apesar da palavra “Domingão” ser forte, existe a possibilidade da atração manter o nome Caldeirão do Huck. O nome do programa já é considerada como uma marca de Luciano.

O programa terá Ricardo Waddington para desenvolvimento e criação do projeto e Hélio Vargas como diretor artístico. Huck afirmou que está honrado em substituir Fausto Silva e que pretende produzir um programa que se conecte com as pessoas. A confirmação colocou um fim aos boatos sobre sua candidatura de Luciano nas eleições de 2022.

Após parceria de quase 32 anos na emissora, Faustão anunciou em dezembro a saída da Globo. Após muita especulação, a Band confirmou por meio de comunicado que o apresentador deve voltar a fazer parte da equipe em janeiro.