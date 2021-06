Festival Latinidades realiza edição esquenta antes do evento

CB Correio Braziliense

(crédito: Juh Almeida)

A edição de 2021 do Festival Latinidades promove uma edição esquenta, em parceria com o Instituto Akoma. A ação é voltada para meninas negras de 8 a 13 anos e o Festival e o Instituto vão oferecer um curso on-line que aborda o cabelo crespo como identidade e expressão.

O evento ocorre durante quatro sábados, dias 3, 10, 17 e 31 de julho, e será transmitido pela plataforma Zoom. As inscrições podem ser feitas até o dia 1º de julho pelo link do festival. O objetivo da ação é promover o aprendizado das participantes sobre as diversas representações do cabelo e da beleza negra.

O curso vai incluir leituras, discussões e resoluções de problemas em biologia, geometria, química e expressão criativa a partir do pensamento das tranças africanas.



O Festival brasiliense completa 14 anos em 2021 e a edição deste ano traz como tema a ascensão negra. O evento ocorre de 22 a 25 de julho, de forma on-line, e vai abordar uma sequência de acontecimentos que reforçam a contribuição da população negra para a humanidade. A programação do festival será divulgada em breve.

A parceria entre o Latinidades e o Instituto Akoma é recente. A entidade tem como missão cultivar uma comunidade global de aprendizagem para meninas negras e afro-indígenas. O Instituto proporciona justiça educacional para comunidades marginalizadas e conta com professores em várias localidades no mundo.