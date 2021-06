Casa do ator Fernando Sampaio pega fogo e famosos fazem vaquinha para ajudá-lo

VO Victória Olímpio

O ator Fernando Sampaio desabafou nas redes sociais sobre o momento em que sua casa pegou fogo. Compartilhando fotos do incêndio, ele lamentou a perda de tudo, já que a casa estava em reforma e todos os pertences foram colocados no cômodo que foi destruído.

"Quando você cuida do seu lar com muito amor e total zelo e, numa fração de tempo, tudo que você tem se vai!? Quando por conta de uma reforma no piso, você pega tudo que tem e põe num cômodo da casa e um curto-circuito elétrico leva histórias vividas e o novo que chegava para o novo?", desabafou.

Apesar da tristeza, ele foi positivo ao afirmar que foram apenas bens materiais: "Nesse momento um longa metragem de 10 horas passa na sua tela mental em 2 minutos… e você se pega agradecendo a vida e a força de conquistar e entendendo a renovação que ocorre em eventos como esse… fui arremessado para o novo e para o melhor que será a partir de agora".





Fãs e famosos amigos do artista fizeram uma vaquinha virtual para ajudá-lo na reconstrução do imóvel. Juliana Amaral, irmã de Paulo Gustavo, pediu ajuda aos seguidores neste momento: "Vamos ajudar o querido Fernando Sampaio. Está rolando uma vaquinha! Graças a Deus está tudo bem com ele! Vai ficar tudo bem".

Juliana Amaral, irmã de Paulo Gustavo, ajuda em vaquinha após incêndio na casa do ator Fernando Sampaio (foto: Juliana Amaral/Instagram/Reprodução)

Fernando ficou conhecido após participação em produções da Record como a minissérie José do Egito e as novelas Os dez mandamentos, de 2015, O rico e o Lázaro (2017) e Jezabel (2019). Em 2018 ele estreou na Globo, no elenco de Segundo sol.