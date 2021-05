Ivete Sangalo será nova apresentadora do reality musical The masked singer

VO Victória Olímpio

(crédito: Globo/ Divulgação)

A cantora Ivete Sangalo será a apresentadora do novo reality show musical da TV Globo, o Masked singer Brasil. O programa tem estreia prevista para 10 de agosto e consiste em um divertido jogo de adivinhação musical. Os cantores e cantoras participantes se apresentam usando fantasias para não serem reconhecidos, e o público e os jurados só descobrem quem é quem a cada eliminação.

Em entrevista ao Fantástico, Ivete, que já foi jurada do The voice Brasil, falou sobre a proposta do reality: "A ideia do programa é misturar expectativa, torcida, música e entretenimento. Quero ser uma condutora de alegria, de otimismo, dentro do cenário da música. Vislumbro um aprendizado gigantesco".

A artista comentou sobre a expectativa para o novo programa: "Vai ter música, bons arranjos, grandes escolhas de repertórios, artistas diversos envolvidos numa fantasia linda. Isso tudo enche nossos olhos e corações. Então, acho que é um programa completo".

"O propósito do programa é fazer uma festa. Vai ser uma caixa de surpresas, você já imaginou? Então nunca vai ficar morno, vai ser sempre a energia aqui como 'mainha' está acostumada", finalizou a cantora. 'The Masked Singer, em português, O cantor mascarado, é um reality musical criado na Coreia do Sul. O sucesso já foi exportado para 40 países.