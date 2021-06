Covid-19: ator bolsonarista que protestou com cueca no rosto é internado

Ed Estado de Minas

(crédito: Reprodução)

O ator bolsonarista David Cardoso Júnior, de 52 anos, que 'protestou' contra medidas que diminuem o risco do contágio da covid-19, como isolamento social e uso de máscara, com uma cueca no rosto, foi internado com covid-19. A informação foi publicada primeiramente pelo jornalista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, neste domingo (20/6).

Ele deu entrada na unidade Paraíso do Hospital Sancta Maggiore, em São Paulo, na noite de sábado (19/6), conforme confirmou o Notícias da TV, do Uol, com a equipe do centro hospitalar. O estado de saúde de David é delicado.

Em dezembro de 2020, Cardoso protestou contra as medidas sanitárias tomadas pelo governo de São Paulo ao prorrogar a quarentena.

"Vou usar uma cueca na cara para provar que não é pela máscara. Quando eles falam que tem que diminuir, eles querem quebrar as empresas", disse em vídeo publicado nas redes sociais. Ele é filho do ator David Cardoso, conhecido como o 'Rei da Pornochanchada', por ter feito vários filmes do gênero de comédias eróticas nos anos 70 e 80.