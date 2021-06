Anitta é atacada por apoiadores de Bolsonaro após se posicionar

CB Correio Braziliense

(crédito: Sergi Alexander/Getty Images)

A cantora Anitta criticou o presidente Jair Bolsonaro nesta segunda-feira (21/6) ao se posicionar sobre as 500 mil mortes no Brasil causadas pela covid-19. "500 mil mortes... é sobre FORA BOLSONARO sim! A favor da democracia, da economia, da saúde, da educação, do senso COLETIVO", escreveu a artista no Twitter.

500 mil mortes... é sobre FORA BOLSONARO sim! A favor da democracia, da economia, da saúde, da educação, do senso COLETIVO — Anitta (@Anitta) June 21, 2021

O jornalista Marlon Faria postou um tuíte elogiando o posicionamento da cantora e comentou que duvida "que ela perca o contrato com uma empresa que realmente valha a pena por isso. E, se perder, ganha outros". Sobre o assunto, Anitta revelou que perde contratos profissionais pelo fato de se posicionar, mas que não se importa por isso por ter outras "prioridades".

Perder a gente perde sim... mas existem prioridades... meu bolso nao é uma delas nesse caso — Anitta (@Anitta) June 21, 2021

A artista recebeu várias críticas de apoiadores do governo após o posicionamento sobre as 500 mil mortes no Brasil por covid-19. Sem receio de se posicionar, ela reagiu. Confira:

Reação de Anitta após críticas de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. (foto: Twitter @anitta/Reprodução)

Anitta, que está fazendo sucesso internacional, lançou a música Furiosa na sexta-feira (18/6). A faixa estará presente no filme Velozes e furiosos 9, previsto para chegar às telas brasileiras em 22 de julho.