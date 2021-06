Anitta se torna membro do conselho do banco digital Nubank

CB Correio Braziliense

(crédito: Nubank/Instagram)

Provando mais uma vez que é mais que uma intérprete de hits, a empresária Anitta passa a integrar o conselho de administração do Nubank, a partir desta segunda-feira (21/6). A empresa enfatizou em seu anuncio que o convite se dá pela vasta experiência em estratégias de construção de marca da cantora.

Segundo a empresa, a cantora deve participar das reuniões trimestrais com a diretoria para auxiliar nas decisões estratégicas. Em comunicado oficial do Nubank, Anitta comenta sobre as dificuldades das pessoas em relação às burocracias e taxas quando o assunto é banco e vida financeira.

“É muito chato e constrangedor não conseguir ter acesso a produtos financeiros. Muita gente na América Latina sempre viveu de emprego informal. Como essas pessoas vão ter histórico de crédito? Fiquei impressionada ao ver o trabalho do Nubank em fazer com que milhões de pessoas se sintam incluídas, podendo ter uma vida financeira melhor”, afirmou a artista.

Como a terceira mulher do conselho administrativo, Anitta deve atuar no desenvolvimento dos produtos e comunicações que focam no empoderamento dos usuários. Em sua conta no Twitter, afirmou que vai compor a equipe com o objetivo de ser a voz do povo e brincou com as mensagens que recebeu desde o anúncio.

Ok ok... entrei nubank pra ser a voz do povo... okkkkk... primeiro assunto que levanto na próxima reunião do conselho é aumentar o crédito de vocês... se acalmemmmmm ???????????? — Anitta (@Anitta) June 21, 2021

Conselho Nubank

O Nubank é um banco digital que tem como missão, simplificar o sistema financeiro e melhorar a relação entre as pessoas e seu dinheiro. O conselho administrativo funciona como garantia de alinhamento da empresa com o valores, e com um sistema financeiro que seja mais inclusivo.

A empresa destaca em seu site que, para ser um conselheiro da Nubank, o critério é ser um profissional experiente com uma carreira de sucesso, independentemente da idade ou área de atuação.

"Uma pessoa jovem, mas que tenha tido uma carreira espetacular ou inovadora, pode ser uma excelente board member. Um bom conselho administrativo é, inclusive, aquele que traz diferentes perspectivas, para ajudar a empresa em seus mais variados desafios."