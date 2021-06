Diretor de Shazam 2 revela foto dos novos trajes do filme; veja

PU Portal UAI

(crédito: Shazam, principal personagem da saga (foto: Reprodução/Youtube ))

O diretor de Shazam 2, David F. Sandberg, compartilhou através das redes sociais a primeira foto dos novos trajes do longa. Na publicação, os heróis aparecem lado a lado mostrando suas roupas.

Na legenda do post, David escreveu: "Não sei como conseguimos impedir os novos trajes de vazarem. Então aqui está uma foto que tirei outro dia”, expôs.

Don’t know how long we can keep the new suits from leaking so here’s a pic I took the other day pic.twitter.com/41wStJ6oe2 — David F. Sandberg (@ponysmasher) June 21, 2021

O filme seria lançado no dia primeiro de abril de 2022, com um intervalo de dois anos desde o lançamento do primeiro longa da saga. Contudo, a pandemia do coronavírus atrapalhou os planos da equipe, fazendo com que as gravações fossem adiadas.

This is so weird. People keep arguing they saw Shazam with the throne scene in it, but we cut it early on. Never finished vfx/DI and the music is taken from another scene. It's only ever been a deleted scene released as an extra. I don't think we even had it in test screenings. https://t.co/WbpGyOsCRc pic.twitter.com/cp669mZryG — David F. Sandberg (@ponysmasher) March 31, 2021

Atualmente, a previsão é que Shazam! Fury of the Gods, criada por Henry Gayden, seja lançado no dia 2 de junho de 2023. Vale lembrar que o elenco original também estará presente na trama, como Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Faithe Herman, Grace Fulton, Ian Chen, Jovan Armand e Adam Brody, com exceção de Mark Strong.