Lorde anuncia data do novo álbum, tracklist e turnê em 2022

A cantora Lorde decidiu encerrar o mistério e divulgou a data de lançamento de seu novo álbum, o Solar power, que vai ser liberado a partir de 20 de agosto. Serão 12 faixas, incluindo a que dá nome ao álbum e que o público já conhece, e duas bônus. Também foi anunciada uma turnê para 2022, o qual ela promete fazer de maneira mais intimista, em teatros e campos abertos, no lugar de arenas. Confira a tracklist:

TRACKLIST

1. The Path

2. Solar Power

3. California

4. Stoned at the Nail Salon

5. Fallen Fruit

6. Secrets from a Girl (Who’s Seen It All)

7. The Man with the Axe

8. Dominoes

9. Big Star

10. Leader of a New Regime

11. Mood Ring

12. Oceanic Feeling

Na newsletter direcionada aos fãs, Lorde contou que contratou mais cinco músicos para a banda e que a sua turnê será muito boa. Já há datas de shows na Oceania, Europa e América do Norte. A pré-venda dos ingressos começará na quarta-feira (23/06) para Nova Zelândia e Austrália, e no dia seguinte para os demais países. A agenda de shows começa em fevereiro do próximo ano.

Sem CD

Pela newsletter, a cantora agradeceu a recepção que os fãs tiveram do seu single Solar power, e informou que haverá lançamento em vinil. “Há um belo vinil ‘standard’ (padrão) com um disco azul celeste, e um vinil deluxe muito suculento disponível apenas no meu site, com o pôster gigante dobrável (você ganha as faixas bônus com isso)”, escreveu.

No lugar de CD, os fãs poderão adquirir um music box. “Terá o mesmo tamanho e formato de um CD e você pode comprá-lo onde os CDs ficam, mas isso é algo totalmente diferente”, explicou a cantora. Ela não deu mais informações sobre o novo formato, mas foi taxativa em relação ao CD: “Sem CDs desta vez. Eu não queria fazer algo que terminasse em um aterro sanitário em dois anos”.