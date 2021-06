Motorista mata curiosidade de passageiros e puxa alavanca da janela do ônibus

RN Ronayre Nunes

(crédito: Reprodução/TikTok/@charlesmotorista)

Se você já andou em algum ônibus durante a vida, provavelmente já notou que algumas janelas têm uma alavanca de emergência, não é mesmo? E enquanto muitos já imaginaram o que aconteceria caso o objeto fosse acionado, um motorista resolveu investigar na prática.



O perfil do Charles Motorista bombou nesta segunda-feira (21/6) com a “revelação” do segredo por trás do acessório. O vídeo já conta com mais de 369 mil likes na plataforma (e contando).

Com uma banca de apresentador de TV, Charles anima os seguidores: “Hoje eu vou realizar o sonho de quase todo brasileiro! Que é puxar essa bendita alavanca de emergência do ônibus. Vamos ver o que acontece?”. Com a ajuda de um amigo, o motorista finalmente aciona o objeto enquanto assiste a janela cair.



Os internautas não se aguentaram e repercutiram a "queda do segredo":

eu sempre quis puxar issooo pic.twitter.com/vsNzBKxYzs — rapha (@raphaelviicente) June 21, 2021

meu coração ia desligar se eu puxasse isso e a janela do onibus só caísse https://t.co/QtPTCz89FX — Shugoo ? (@shugowo) June 21, 2021

Acho que nunca contei esse causo aqui mas uma vez eu pulei a janela do ônibus com este método porque rolou um assalto num biarticulado e o pessoal da frente do ônibus falou que o cara estava armado (não estava) aí todo mundo fugiu do ônibus pela janela https://t.co/jatOcoLuqh — Crise (@chicotoucinho) June 21, 2021

Em todo o perfil de Charles, brincadeiras sobre a profissão de guiar ônibus faz sucesso com os seguidores. Desde "tipo de passageiros", até sobre as parcerias com o colega cobrador.