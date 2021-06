Kat Graham, atriz americana, manda mensagem para Gil do Vigor

VO Victória Olímpio

O ex-BBB Gil do Vigor comemorou nas redes sociais mensagem recebida da atriz americana Kat Graham, a Bonnie Bennett da série The vampire diaries. No Instagram, Kat convidou o economista para um encontro de fãs que ela fará por videochamada, no próximo fim de semana. Ela pediu para que ele respondesse por mensagem caso se interessasse em participar.

"Oi, 'Gildo'! Eu iria amar que você se juntasse ao meu papo semanal com os fãs neste fim de semana. Eu gostaria muito de conectar você e o meu time para conversar sobre um projeto em que a gente está trabalhando e gostaria que você embarcasse nessa com a gente”, escreveu a atriz.

Gil comemorou o momento e aproveitou para tietar a artista: "Oh, meu Deus. Eu amo você demais e sou um super fã seu". No Twitter, ele mostrou aos fãs a mensagem e se referiu a ela como a personagem da série: "Genteee a Bonnie falou comigo. #TVD [sigla da série]". A atriz está seguindo ainda Gil no Instagram.