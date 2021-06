Karol Conká anuncia lançamento do novo single ‘Mal nenhum’

CB Correio Braziliense

(crédito: Carlos Sales/Divulgação)

A cantora Karol Conká usou as redes sociais para anunciar o lançamento do seu novo single, chamado Mal nenhum. A estreia ocorre na próxima quinta-feira (24/6) em todas as plataformas digitais. A ex-BBB pediu para os fãs para fazerem o pré-save da canção, para que a música entre automaticamente na biblioteca dos usuários assim que for liberada.



Pelo Instagram, a artista compartilhou duas imagens em preto e branco para anunciar a estreia de Mal nenhum. Nas fotos, Karol dança em meio a duas motos envoltas em fumaça. Confira:







Essa é a segunda música que a artista lança depois de sua passagem conturbada no BBB 21, quando foi eliminada com o maior índice de rejeição da história do programa. O primeiro single que lançou foi Dilúvio, faixa escolhida para apresentação da final do reality show. Na época, a cantora apostou numa vibe calma e serena.



Outro lançamento importante foi o documentário da Globoplay, chamado A vida depois do tombo. O filme mostra a vida da artista depois de sair do BBB21. Este mês, a cantora também lançou um programa que discute questões relacionadas à saúde mental em seu Instagram, chamado Vem K. Uma das convidadas foi a psicanalista Maria Homem.