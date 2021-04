'Meu erro não pode ser apagado e nem deve', diz Karol Conká sobre BBB 21

MA Mariana Araújo*

A cantora e ex-BBB, Karol Conká, participou do programa Encontro com Fátima Bernardes, nesta sexta-feira (30/4), para falar sobre a sua participação no programa Big Brother Brasil 21 e do documentário A Vida Depois do Tombo. A rapper também contou como está lidando com o cancelamento nas redes sociais.

"Eu não consigo fazer piada e não consigo ter forças para me defender. Acho que não tem justificativa para o que eu fiz, mas tem sim uma explicação por trás. Isso não apaga em nenhum momento os meus erros e eu estou lidando com eles, encarando de frente. Me reconheço em muitas cenas e algumas outras eu fico muito surpresa", disse Karol.



A cantora ainda contou que atualmente está fazendo acompanhamento psicológico, pois passou muito tempo "virando as costas" para a sua saúde mental. "Existem traumas, todos nós carregamos sombras. E a minha sombra foi exposta no maior reality, que é lidar com a culpa e o remorso."

E concluiu: "Tenho problemas seríssimos com ansiedade, mais sérios do que eu imaginava, e agora tenho que entender o porquê. Ainda preciso de mais tempo para dissolver algumas feridas (...) Meu erro não pode ser apagado e nem deve, não vou olhar para o passado e ficar remoendo, mas sempre vou revisitar esse erro para entender o que me levou a chegar nesse nível."

Torcida

Karol Conká também revelou para quem está torcendo nessa reta final do programa da Rede Globo. "O primeiro lugar do meu pódio é a Juliette, porque, no meio dos meus surtos, ela sempre me ajudou muito. Eu lembro de um conselho dela lá na casa que carrego aqui fora: 'O que vai te definir não é o seu erro, mas sim como você vai lidar com ele'".

Depois de Fiuk vencer a última prova do reality e se tornar o primeiro finalista, Karol compartilha sua aposta de quem será o próximo eliminado: "Infelizmente acho que a Camilla de Lucas vai sair. Se eu pudesse não tirava ninguém, mas acredito que o Fiuk ficará em segundo lugar e o Gil e terceiro."

A vida depois do tombo

A vida de Karol Conká após a passagem pelo BBB 21 será retratada em uma série documental do Globoplay, que estreou na quinta-feira (29/4). A vida depois do tombo é uma produção original da plataforma de streaming e faz trocadilho com um dos maiores hits da cantora.