Faustão pode estrear novo programa na Band ainda neste ano, diz site

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

Com o fim repentino do contrato entre a TV Globo e Fausto Silva, a Band já estaria planejando estrear o novo programa do apresentador ainda neste ano. Faustão assinou recentemente com a emissora paulista e estava previsto para começar em 2022.

Segundo o site Na Telinha, a Band estaria pensando em colocar Faustão no ar no último trimestre deste ano, mas esses planos podem ser barrados pela emissora carioca, já que a rescisão do contrato ainda não foi assinada.

A TV Globo planejava manter o apresentador no ar até a final do Super Dança dos Famosos, prevista para 29 de agosto, e deixá-lo na “geladeira” até o fim do contrato, no último dia de 2021.

O incômodo da emissora seria com a possibilidade de Fausto Silva estrear uma nova atração neste momento, em que o apresentador está sendo muito comentado na mídia e nas redes sociais.

De acordo com a publicação do Na Telinha, a Band estaria planejando a nova atração de Faustão mesmo com a situação indefinida. O programa deve contar com números musicais e o apresentador pode levar alguns anunciantes para sua nova emissora.