Netflix anuncia que Carrossel estará disponível no catálogo; veja a data

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

(crédito: Divulgação/SBT)

Nesta terça-feira (22/6), a Netflix anunciou que todos os episódios de Carrossel estarão disponíveis na plataforma. A novela infantil, que conta com Maísa Silva e Larissa Manoela no elenco, foi originalmente exibida pelo SBT entre 2012 e 2013.



No Twitter, a empresa escreveu: “Você já me encheu a paciência, Maria Joaquina. É oficial. Todos os episódios de Carrossel com Maisa, Larissa Manoela, Jean Paulo Campos e outras lendas, chegam no meu site dia 1 de julho.”

Em seguida, brincou: “Mundinho Chiquititas em crise de perder o lugar fixo no Top10”, fazendo referência ao fato de que a outra novela do SBT é muito assistida na plataforma.

Em Carrossel, Helena (Rosanne Mulholland) é uma jovem professora que começa a trabalhar na Escola Mundial. Ela acaba sendo a escolhida para cuidar dos pequenos alunos do terceiro ano, considerados pela severa diretora Olívia (Noemi Gerbelli) como "pestinhas".

Dentre os estudantes, estão Cirilo (Jean Paulo Campos), que se apaixona pela mimada Maria Joaquina (Larissa Manoela), que o despreza porque ele é pobre e negro; a sapeca Valéria (Maísa Silva), o gordinho e bruto Jaime (Nicholas Torres) e o encrequeiro Paulo (Lucas Santos). Além de lecionar, Helena vai conquistar o amor de seus alunos e ajudar estas crianças a superarem seus dramas familiares.

Vale destacar que Carrossel: O filme, que estreou em 2015, já está disponível na Netflix.