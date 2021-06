Gil prepara visto para sair do Brasil e se emociona: 'Vontade de chorar'

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

(crédito: Gilberto Nogueira/Instagram/Reprodução)

O ex-bbb Gilberto Nogueira, conhecido como Gil do Vigor, sempre comentou sobre seu sonho de cursar o PhD fora do Brasil e a importância dos estudos. Ao sair do reality, o famoso descobriu que passou para algumas universidades internacionais, podendo optar por qual seria a melhor para sua carreira.



Atualmente, o pernambucano está realizando os procedimentos para poder sair do Brasil e viajar para os Estados Unidos, Califórnia, onde cursará o PhD. Através das redes sociais, ele se mostrou eufórico para a entrevista de retirada do visto.

"Entrevista do visto! O coração acelera porque nunca imaginei que este dia chegaria. Vontade louca de chorar (e ainda não fiz a entrevista), pois se conseguir o visto, poderei finalmente dizer que meu sonho se tornou realidade. Gente, sonhem, o sonho transforma!", afirmou Gil.

Entrevista do visto! O coração acelera pq nunca imaginei que este dia chegaria. Vontade louca de chorar (e ainda não fiz a entrevista) pois se conseguir o visto, poderei finalmente dizer que MEU SONHO SE TORNOU REALIDADE. Gente, sonhemmmm, o sonho transforma! — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) June 22, 2021





Vale lembrar que o economista, atual contratado da Globo, pretende ir para o país americano em setembro, quando começa as aulas.