Aos 18 anos, filha de Dennis DJ é vacinada nos EUA e critica governo do Brasil

VO Victória Olímpio

(crédito: Tília Fialho/Instagram/Reprodução)

Tília Fialho, filha de Dennis DJ e Kamilla Fialho, recebeu a vacina contra covid-19 em Los Angeles, nos Estados Unidos. Nas redes sociais, a jovem de 18 anos contou que está morando no país para estudar e comemorou o momento de imunização.

"Eu estou realizando um sonho. Los Angeles. Vim estudar música, dança e inglês. Hoje, depois de tanto tempo de espera, começa o início desse sonho e junto um momento de esperança: a vacina", desabafou. Apesar da felicidade, a carioca lamentou as 500 mil mortes pela covid-19 no Brasil e entrou na lista de famosos que criticaram a gestão do governo Bolsonaro.

"Mesmo sendo um momento de alegria para mim, não é um momento para se comemorar. Infelizmente batemos 500 mil mortos no Brasil. 500 mil vidas perdidas. Tudo isso graças à irresponsabilidade de quem nos governa. Quem deveria estar olhando por todos nós", contou.

Tília falou, ainda, sobre a oportunidade de receber o imunizante: "É um momento de alivio interno, mas também de indignação por saber que a maioria de vocês não poderão ter a oportunidade que eu estou tendo. Com 18 anos, recém chegada ao país, estou tendo a alegria de ser vacinada".

"Enquanto isso, meus pais e mais de 60% da população brasileira ainda não tiveram essa oportunidade. Quantas vidas poderiam ter sido poupadas se a vacina tivesse chegado antes? Se e-mails tivessem sido respondidos? Que esse pesadelo passe logo!", finalizou.