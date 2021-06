No limite: Iris é a sétima eliminada do reality

CB Correio Braziliense

(crédito: GShow/ Reprodução)

Nem mesmo mudar de time salvou a pele de Iris Stefanelli em No limite. A loira foi a sétima eliminada do reality show de sobrevivência em episódio movimentado para ela.

Logo no início do dia, o apresentador André Marques informou que os times teriam que se equiparar numericamente. Para isso, o pessoal da tribo Calango teria que escolher um deles para seguir a disputa no time Carcará. E eles despacharam Iris para a equipe rival, depois de votação aberta.

"As duas tribos têm o seu lado bom. Eu tinha uma preferência pela Calango, pelo amor que eles tinham uns pelos outros. Eu pegaria um pouco de cada", comparou Iris, após a eliminação.

O dia não era mesmo de Iris, depois de ser rejeitada pela tribo em que iniciou o jogo, ela perdeu a prova de privilégio. Depois, novas derrota na prova de imunidade e o portal da eliminação estava no caminho de Iris. A loira reconheceu que atrapalhou o grupo na prova final e acabou sendo a escolhida por todos os companheiros para deixar o No limite.

“Só tenho a agradecer. Me sinto vitoriosa. Respeitei todo mundo e sempre vou saber respeitar o meu lugar, para não deixar que ninguém me diminua. A Íris do começou se deparou com aquela duna que amedrontou. Depois, eu tirei de letra e aprendi muita coisa. Aprendi a ter confiança em mim, me dar o respeito”, comentou.