Ex-BBB Viih Tube e namorado passam férias em resort em Goiás

(crédito: Instagram viihtube/ Reprodução)

A youtuber Viih Tube e o namorado dela, o influenciador digital Bruno Magri, vão passar uma semana no resort Rio Quente, em Caldas Novas (GO). A ex-BBB compartilhou nas redes sociais que estava de partida para férias de uma semana "porque mereci".

Em um stories antes de embarcar, ela avisou que tiraria uma semana de férias e que ficaria longe das postagens nesse período. Mas parece que a vaidade falou mais alto e ela não conseguiu cumprir a promessa. Viih já postou fotos no feed e compartilhou as primeiras impressões do lugar em stories.

Bruno Magri também aproveitou as férias para compartilhar momentos com os seguidores dele. Brincando ele disse que nem perguntaria se os fãs gostariam de acompanhar a viagem do casal porque ele iria postar independentemente da vontade deles. O rapaz também se disse impressionado com a estrutura do resort, "uma cidade" e se divertiu no parque aquático.