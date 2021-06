Bafta 2022 tem cerimônia marcada para o dia 13 de março

CB Correio Braziliense

Nomadland foi o grande vencedor da última edição do Bafta, em 2021 - (crédito: BAFTA/AFP)

O Bafta, conhecido como a principal premiação do cinema britânico, divulgou a data da realização de seu próximo evento: 13 de março de 2022. O prêmio tem enfoque, principalmente, na produção audiovisual do Reino Unido, mas também contempla o cinema internacional.

O prêmio é votado pela Academia Britânica de Artes do Cinema e Televisão, Bafta na sigla em inglês, e é considerado a maior honraria do cinema britânico. Além disso, os vencedores no evento estão sempre entre os favoritos para o Oscar, que no ano que vem será no dia 27 do mesmo mês.

As mudanças de votação e na Academia feitas para 2021 serão mantidas para 2022 por terem dado resultado. O Bafta 2021 foi um dos mais diversos dos últimos anos, com 15 dos 24 artistas nomeados para prêmios de atuação sendo pessoas negras ou asiáticas, além de quatro mulheres concorrendo à direção, um recorde do prêmio.

Também em 2021, o Bafta estava bem alinhado com o Oscar. As duas premiações tiveram os mesmos vencedores em todas as categorias principais. Melhor filme, direção, ator, atriz, ator coadjuvante, atriz coadjuvante e as duas categorias de roteiros tiveram vencedores repetidos nos prêmios britânico e norte-americano.