Thiaguinho é detonado na web após anunciar shows durante a pandemia

DL Douglas Lima/Estado de Minas

(crédito: Reprodução/Instagram)

Thiaguinho anunciou uma turnê de shows com apresentações nos dias 2, 3 e 4 de julho no Rio de Janeiro em plena pandemia da Covid-19 e foi detonado por internautas.

O cantor usou as próprias redes sociais para divulgar o evento e informou que as vendas dos ingressos são limitadas e começam nesta quarta-feira (23/06).

“Turnê Infinito chegando no Rio de Janeiro/RJ! Dias 2, 3 e 4 de julho. A venda de ingressos começa nesta quarta-feira (23), ao meio-dia!”, divulgou o artista.

O cantor ressaltou que todos os protocolos para evitar o a propagação do novo coronavírus serão adotadas, entretanto recebeu uma ‘enxurrada’ de críticas em sua própria página do Instagram. Muitos seguidores criticaram a postura do músico, principalmente levando em consideração o aumento no número de mortes de pessoas infectadas com o vírus.

Vale destacar que, no último sábado (19/06), o Brasil atingiu a marca trágica de 500 mil mortos devido ao Sars-CoV-2, causador da Covid-19.

A recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) é que pelo menos 70% da população esteja vacinada antes de eventos, como os shows, serem retomados.

“Serão shows com capacidade de lotação da casa reduzida e ingressos limitados. Além disso, todos os rigorosos protocolos de segurança serão respeitados! Já ansioso pro nosso reencontro, Rio!”, afirmou o cantor.

“O Covid-19 já comprou o dele”, disse uma seguidora. “500 mil mortos e você quer fazer show, Thiaguinho. Onde está sua empatia, mano?”, escreveu um internauta. "Thiago, não decepciona, pelo amor de Deus. Ainda semana passada batemos mais de meio milhão de mortes!", relembrou uma terceira.

"Poxa, Thiaguinho, ainda não é o momento! Olha a situação do país. A maior recomendação segue sendo isolamento quando possível. Show tá longe de ser essencial, diante do quadro", lamentou um fã. "Tô fora! A Covid-19 aí solta pegando o povo", disparou outra. “É sério isso? Amo seu trabalho [Thiaguinho], mas fico triste com esses shows, a vacinação ainda nem chegou à metade dos brasileiros”, criticou uma admiradora.