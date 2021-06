Fátima Bernardes critica Papa e Bolsonaro e diz que ambos estão errados

VO Victória Olímpio

(crédito: TV Globo/Reprodução)

Nesta quarta-feira (23/6), a apresentadora Fátima Bernardes criticou o Papa Francisco após encontro dele com fãs sem o uso de máscara. Durante apresentação do Encontro, da TV Globo, ela afirmou que o religioso havia entrado para um dos assuntos mais comentados no Twitter e questionou o fato dele não estar seguindo os protocolos de saúde para evitar a disseminação da covid-19.

O presidente Jair Bolsonaro, criticado por promover aglomerações e desestimular o uso de máscaras como meio de proteção, compartilhou o vídeo do papa cumprimentando uma multidão de fiéis e sem a proteção facial. Após apoiadores questionarem o motivo do presidente sofrer retaliações e o religioso não, Fátima comparou os dois e afirmou que ambos estão errados.

“É importante dizer que tanto o presidente Jair Bolsonaro, quanto o papa Francisco estão errados e equivocados. Porque a gente não usa a máscara corretamente. Não é só a vacina. Ela é muito importante e vai ajudar demais, mas a gente precisa fazer a nossa parte usando a máscara corretamente. Então, nesse caso, tanto o papa, quanto o presidente Jair Bolsonaro estão equivocados”.

Fátima reforçou ainda sobre a importância das medidas de segurança: "No Japão, 115 pessoas se contaminam por milhão de habitantes. No Brasil, mais de 2.300 se contaminam por milhão de habitantes. E não é porque eles estão vacinando mais. Nós estamos vacinando mais. Porém, nos contaminamos tanto porque não usamos a máscara".