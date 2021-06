GenZ X Millennials: faça o quiz e descubra seu nível de "cringe"

RN Ronayre Nunes

Descubra seu lugar nesta "briga" - (crédito: AFP / NICOLAS ASFOURI - @lar_dacamila/Instagram)

Não seria uma semana normal sem as brigas de redes sociais, não é mesmo? Pois bem, a polêmica dos últimos dias tem nome (mas não sobrenome): cringe. A palavrinha de origem inglesa ficou no meio de uma queda de braço entre duas gerações.



É complicado bater o martelo sobre o exato ponto de nascimento da briga, mas o que importa é a denotação do cringe para uma galera mais velha e outra diferente para um pessoal mais novo. Os internautas da Geração Z (ou GenZ) — nascidos entre 1996 e 2010 — passaram a usar o termo para criticar os hábitos dos Millennials — que chegaram ao mundo entre 1980 e 1995.

Segundo o dicionário de Cambridge, o termo explica uma sensação de constrangimento, ou o ato de recuar com medo de algo ou alguém. Nas redes sociais, entretanto, o cringe agora é usado pelos GenZ para designar uma espécie de “vergonha alheia” de algumas atitudes dos Millennials, como tomar café da manhã (ou tomar qualquer tipo de café, na verdade). Os millennials, então, devolvem criticando os hábitos dos GenZ, como as dancinhas do TikTok.

Polêmicas à parte, o fato é que, no meio da confusão, algumas pessoas se perderam nas regras dos GenZ e Millennials. Mas não se preocupe, fizemos um quiz para deixar tudo mais claro. Basta responder com sinceridade: