Andressa Urach passa 16 horas no salão e mostra o resultado nas redes

CB Correio Braziliense

(crédito: Intagram andressaurachoficial/ Reprodução)

Quanto tempo você estaria disposta a ficar no salão para mudar o visual? A modelo Andressa Urah passou 16 horas! Ela mostrou o resultado dessa maratona nas redes sociais.

Andressa clareou o cabelo e alongou os fios até a altura da cintura. "Agora estou pronta para apresentar a final do Miss Bumbum, dia 5/7", escreveu a modelo na legenda da foto.

Segundo Andressa, valeu a pena ficar tanto tempo no salão. "Amei o resultado, valeu a pena! Estou me sentindo linda, loira, cabeluda e poderosa. Fiquei do jeito que meu marido gosta", comemorou.