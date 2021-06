Shakira se diz "energizada" e confirma novo single para julho

CB Correio Braziliense

(crédito: AFP / TIMOTHY A. CLARY)

Durante a entrevista à revista Vogue México, Shakira vai voltar à sua carreira musical este ano. A cantora vai lançar um novo single em julho e um novo álbum em 2022.

Afastada dos palcos desde 2018 e sem materiais inéditos desde 2020, a cantora afirmou estar energizada e pronta para voltar aos trabalhos, além de ter escrito algumas músicas inéditas.

Os detalhes da nova música, como título ou parcerias, não foram revelados. A cantora declarou que, ao longo de 2021, pretende lançar algumas músicas que vão culminar em um disco, além de também estar com saudade dos palcos.

“Também sinto saudade de estar nos palcos, tenho comigo a ideia de sair em turnê no próximo verão, no ano que vem. Acho que o ano que vem, em algum momento, vou estar na estrada de novo. Sigo otimista, depois de aproveitar a quietude, começa tudo outra vez”.

Recentemente, a cantora se encontrou com nomes renomados do pop latino e norte-americano, como Rafael Arcaute (Nathy Peluso) e Ian Kirkpatrick (Dua Lipa, Britney Spears).

Em 2020 Shakira lançou é Girl like me, em parceria com o Black Eyed Peas. Confira o clipe: