Reboot de 'Gossip Girls' , da HBO Max, terá mais dois episódios

Reboot terá os personagens clássicos da série original - (crédito: Divulgação)

Segundo informações divulgadas pela Vulture, o reboot de Gossip girl vai ganhar mais dois episódios. Ainda em fase de produção, o projeto final conta com 12 episódios que serão exibidos semanalmente a partir de julho. A primeira metade dos episódios começa a chegar ao catálogo da HBO Max a partir do dia 8 de julho. A segunda parte deve estar disponível entre setembro e novembro deste ano.



Passados oito anos da série original, o reboot de Gossip Girl vai narrar a história da nova geração de jovens da elite nova-iorquina. Kristen Bell, mais conhecida como "a garota do blog", estará de volta para contar tudo o que se passa na vida dos personagens.



O elenco do projeto conta com com Jordan Alexander da série, Sacred lies; Eli Brown, de Pretty little liars: the perfectionists; Thomas Doherty, de Descendentes 2; Emily Alyn Lind, de Revenge; e Zión Moreno, de Control Z.