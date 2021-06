Ingrid Guimarães se vacina e homenageia Paulo Gustavo: 'Não teve essa chance'

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

(crédito: Ingrid Guimarães/Instagram/Reprodução)

A atriz Ingrid Guimarães compartilhou através das redes sociais que recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19, nesta quinta-feira (24/06) no Rio de Janeiro. No momento, ela utilizou uma camiseta com a foto do amigo Paulo Gustavo, falecido devido a complicações da doença.



"Chegou minha vez, meu dia, minha idade. Fui convidada pelo secretário municipal de saúde do RJ para anunciar a vacinação de mulheres da minha faixa etária e estou muito feliz em dizer que enfim estou VACINADA, com minha tão sonhada primeira dose e que esperei a minha vez como tem que ser", escreveu a humorista na legenda do post.





A artista, convidada pelo governo para poder anunciar a nova faixa etária feminina de vacinação na cidade carioca, também mencionou Paulo no texto, lembrando que "não teve essa chance".



"A vacina boa é a que está em nosso braço e salvando nossa vida. Muito obrigada a todos os profissionais de saúde, aos cientistas e aos médicos que nos orientam. Meu amigo não teve essa chance, portanto encarem a vacina como uma dádiva. E não esqueçam: a segunda dose é muito importante. Viva o SUS"

Finalizou Ingrid



Vale lembrar que nesta última quarta-feira (23/06), o Brasil atingiu a marca de 24,6 milhões de pessoas imunizadas contra o coronavírus, contando com as duas doses. A primeira foi aplicada em 67.205.588 de brasileiros, que corresponde a apenas 31,74% da população nacional, segundo o UOL.