Após infecção por covid-19, Silvia Abravanel recebe primeira dose da vacina

VO Victória Olímpio

A apresentadora comemorou a primeira dose da vacina contra a covid-19 - (crédito: Silvia Abravanel/Instagram/Reprodução)

Silvia Abravanel comemorou nas redes sociais após receber a primeira dose da vacina contra covid-19. Em abril, a apresentadora do SBT, 49 anos, precisou ser internada em São Paulo após complicações da doença.

"O senhor é o meu pastor e nada me faltará. Emocionada (e me tremendo toda rs) mas feliz e muito muito grata a Deus por mais essa benção em minha vida; Vacinada. Confesso que foi um misto de emoções depois de todos os ocorridos mas hoje me senti mais abençoada ainda... Gratidão", desabafou Silvia.

Depois de ficar 11 dias internada, ela contou que contraiu o vírus por uma pessoa que não teve o devido cuidado e acabou infectando outras. A filha de Silvio Santos está afastada da emissora desde que contraiu o vírus, mas ainda não falou sobre previsão de volta ao trabalho.