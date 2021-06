Filho de Simone invade live com Simaria e diz que vai denunciar Bolsonaro

VO Victória Olímpio

Henry, filho mais velho da cantora Simone e Kaká Diniz, chamou atenção nas redes sociais após invadir live da mãe com Simaria. As cantoras conversavam com os seguidores até que o menino, de seis anos, invadiu o espaço e falou sobre o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro: "Vou denunciar o Bolsonaro!".

No mesmo momento, a dupla sertaneja se surpreendeu e ao mesmo tempo gritaram "Menino!", rindo sobre a situação. Simone tentou se justificar afirmando que a apresentação era ao vivo. Os fãs não perderam a oportunidade de comentar sobre o comentário. "Vão chamar o filho da Simone para compor a CPI", brincou uma seguidora.

Eu to morrendo com o Henry filho da Simone se posicionando mais que muitos artistas! HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA "vou denunciar o Bolsonaro" kkkkkkkkk #ForaBolsonaro pic.twitter.com/NYtGuTFX3l — Amanda Machado (@Amandinha_M10) June 23, 2021

Será que o filho da Simone já pode tirar o título de eleitor? HAHAHA mas aqui, eu pensei que elas eram bolsominions, não são? Ou são e é só o Henry que é inteligente? https://t.co/8SYeRrRSJP — Bia Mafiosa (@__whaaaaaat) June 24, 2021

E o filho da Simone, ensinando a Simone e a Simaria a se posicionarem contra o bozo kkkkkk — Gabi ???? (@Gabriellen_) June 25, 2021





Após marca de 500 mil mortes pela covid-19 no Brasil, algumas celebridades se posicionaram sobre o assunto e criticaram a falta de responsabilidade do presidente Jair Bolsonaro, o que foi bem recebido pelos fãs. Já alguns famosos que decidiram não falar sobre política na ocasião, acabaram sendo criticados pela falta de posicionamento.