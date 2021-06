Aline Riscado mostra rosto com manchas por alergia aos seus 16 gatos

GE Gabriel Elias - Especial para o Uai

(crédito: Aline Riscado/Instagram/Reprodução)

Aline Riscado usou o perfil no Instagram para mostrar como sua pele ficou por manter contato com os gatos. Apesar de alérgica, ela possui 16 gatinhos em sua casa. Amante dos animais, a famosa faz questão de demonstrar o seu amor pelos felinos. Ela explicou para os seu seguidores o que ocasionou as manchas que apareceram em seu rosto.

"Estou toda vermelha. Acabei de gravar um 'reels' com meus gatinhos. Quero que me deem moral. Estou toda me coçando. Sim, tenho 16 gatos e sou alérgica, mas eu os amo", disse Aline em vídeo publicado.





Na sequência da gravação, Aline mostrou as manchas no rosto e pescoço, além de falar sobre a dificuldade de interação que teve com os bichamos para fazer um stories. Mostrando que o amor é maior que suas alergias, ela apareceu beijando e fazendo carinho no pet. Ela também o abraçou na altura do pescoço, exatamente onde as manchas apareceram mais tarde.

