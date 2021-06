Dois ex-MasterChef Junior voltarão na edição adulta deste ano

CB Correio Braziliense

(crédito: Band/ Divulgação)

Pelo menos duas pessoas que tentarão entrar no MasterChef no próximo dia 6 de julho são conhecidas do público que acompanha o programa com atenção. Eduardo Prado e Daphne Sonnenschein eram participantes do MasterChef Junior, exibido em 2015. Hoje eles têm 19 anos e tentarão uma vaga na cozinha da versão adulta do programa. O reality volta à tela da Band às 22h30 com apresentação de Ana Paula Padrão e corpo de jurados formado por Érick Jacquin, Henrique Fogaça e pela novata Helena Rizzo.

Daphne foi a vencedora da prova de empanadas na versão Junior. Aos 13 anos, ela encantou até a argentina Paola Carosella, que acabou inserindo a receita dela no cardápio do café La Guapa, que comanda em São Paulo. Atualmente, Daphne é skatista profissional e se divide entre as manobras arriscadas e as panelas.

Eduardo chegou à semifinal da versão dedicada às crianças e agora que ir mais longe. O estudante de administração acredita que o curso superior o ajudará na realização do grande sonho de ter o próprio restaurante.

Daphne e Eduardo comemoraram a volta à cozinha do programa nas redes sociais após o perfil do MasterChef confirmar a segunda chance deles.

