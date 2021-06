Som Livre lança música do documentário sobre a vida de Lexa

CB Correio Braziliense

(crédito: Brenda Sangi)

Na sexta-feira (25/6), a Som Livre lançou o single Prazer, eu sou a Lexa, trilha de abertura do documentário original Globoplay Lexa: mostra esse poder, que conta sobre a trajetória da cantora.

A letra da música fala sobre o crescimento profissional da cantora ao longo da carreira, combinando com o projeto do documentário, com versos como: ‘Quando eu comecei / Não foi tão fácil não / Agora quando eu toco / Então aumenta o som / Quem perguntou que mina é essa? / Prazer, eu sou a Lexa”. O single já está disponível em todas as plataformas de streaming.

O documentário original da Globoplay Lexa: mostra esse poder, aborda o início da carreira da artista, os desafios e as reviravoltas pelas quais passou. O projeto é uma parceria com o Multishow, produzido por KondZilla Filmes, com produção executiva de Konrad Dantas e Ferrattry. Os cinco episódios estão disponíveis na Globoplay.

A cantora, que já fez parceria com Anitta, Gloria Groove, Pedro Sampaio, Dennis DJ, entre outros artistas brasileiros, também comemorou o espaço e reconhecimento do funk no ambiente musical e comentou que está preparando novos projetos. Atualmente a cantora é apresentadora do No gás do Just Dance, no Multishow.

Em 2021, Lexa lançou a música Taradinha, em parceria com Kevinho e Hitmaker. Confira o clipe: