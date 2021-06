Documentário sobre a cantora Lexa tem data de estreia: "Está chegando!"

VO Victória Olímpio

(crédito: Lexa/Instagram/Reprodução)

A cantora Lexa animou os fãs ao dar um spoiler sobre o documentário sobre ela que será lançado no Globoplay, além de revelar a data de estreia. Nas redes sociais, a artista avisou para todos ficarem de olho que a atração estará disponível em 24 de junho. O documentário irá tratar sobre a trajetória da cantora, dando detalhes do início da carreira dela.

"Cria de JPA, carioca da gema, gravei minhas primeiras músicas no Rio das Pedras, morei no fundo da Araticum, estudei boa parte da minha vida em Jacarepaguá, meus primeiros shows foram na Cidade de Deus e um pagode que tinha na Taquara. Está chegando o meu documentário dia 24 no Globoplay pra vocês", compartilhou Lexa nas redes sociais.

A direção está por conta do diretor Tico Fernandes, conhecido por comandar clipes do canal Kondzilla. As filmagens começaram em outubro do ano passado e a obra promete relembrar os bastidores das produções de hits de Lexa como Sapequinha, Só depois do carnaval, Provocar e Chama ela.

Nos comentários, fãs e famosos amigos da cantora não perderam a oportunidade e vibrar com a nova conquista de Lexa: "Deusa da minha vida! Voa!", "Você merece o mundo! Vai e voa sapequinha", "Que trajetória". Até a página oficial no instagram do canal Multishow comemorou: "MARAVILHOSA! Tô ansioso pra assistir".