Duda Reis brinca ao contar que namorado, Bruno Rudge, não sabe trocar pneu

VO Victória Olímpio

(crédito: Instagram/Reprodução)

Duda Reis contou aos seguidores dela no Instagram sobre o perrengue chique que passou em viagem com o namorado, Bruno Rudge. Nos stories do Instagram, a modelo revelou que o pneu do carro dele furou e os deixou parados na estrada.

Ela brincou ao revelar como descobriu que o companheiro não sabia resolver o incidente: "Gente, vou contar a vocês uma coisa: quando começar a namorar, tem que fazer uma lista para conhecer a pessoa melhor. E o que eu aprendi agora sobre o meu (namorado)? Que ele não sabe trocar pneu. E como aprendi isso? Foi da pior maneira possível: o pneu furou aqui na estrada e paramos em um ponto de apoio".

O casal foi socorrido por um homem que passava na estrada e parou para ajudar: "Conhecemos o Mário. Mário, se você estiver vendo isso, muito obrigada. Mário me segue no Instagram e ajudou a gente a trocar o pneu. Você foi maravilhoso, foi incrível. Eu estava com muito medo".

A atriz assumiu neste mês o namoro com o empresário, que é filho do vice-presidente do Banco Itaú. Vivendo o novo amor, Duda já está conhecendo a família do namorado. Neste domingo, Duda compartilhou foto com as cunhadas, Maria e Lala Rudge: "Minhas cunhadinhas amadas".