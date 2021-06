Com derrotas de brasileiros, Bet Awards anuncia vencedores

CB Correio Braziliense

Djamila Ribeiro venceu prêmio honorário por impacto social - (crédito: Reprodução/Internet)

Mais importante prêmio para figuras populares negras dos Estados Unidos, Black Entertainment Television Awards, o Bet Awards, anunciou os vencedores da edição de 2021 do evento. Emicida e Mc Dricka, que concorriam às categorias de artista internacional, não foram contemplados em noite marcada por vitórias de mulheres, em especial Cardi B e Megan Thee Stallion, nas principais categorias.

Com Colaboração do ano e Clipe do ano para WAP!, Cardi B e Megan Thee Stallion se destacaram na noite, mas não só por isso. Cardi B anunciou na apresentação ao vivo que está grávida do segundo filho com o rapper Offset. Megan, por sua vez, ainda levou mais dois prêmios para casa, de Melhor artista feminina de hip-hop, e Melhor música na escolha do público com Savage (Remix), que lançou com Beyoncé.

A noite era das mulheres e o tema do evento era “O ano da mulher negra”. As grandes vencedoras foram todas mulheres e a apresentação ficou por conta de Taraji P. Henson. O prêmio honorário por conjunto da obra foi para Queen Latifah. O Álbum do ano foi Heaux Tales, de Jazmine Sullivan, em cima do favorito After Hours, do canadense The Weeknd. Bree Runaway venceu Artista revelação no júri popular, categoria dominada por mulheres em que Mc Dricka estava indicada. Melhor atriz ou ator jovem foi para a pequena Marsai Martin, de Black-ish.

Outro representante do Brasil, Emicida foi preterido e a escolha foi pelo nigeriano Burna Boy na categoria Melhor artista internacional, uma das duas únicas categorias em que disputam artistas dos dois gêneros que não foram vencidas por uma mulher. A outra foi Artista revelação, com vitória de Giveon.

Também se destacaram e saíram vitoriosos o duo de Bruno Mars e Anderson Paak, além de Silk Sonic, em Melhor grupo. A vencedora do Oscar e do Grammy, H.E.R, em Melhor artista feminina R&B; e Chris Brown como Melhor artista masculino R&B.

Brasil representado por Djamila Ribeiro

Apesar dos músicos brasileiros terem saído com as mãos abanando, o Brasil foi premiado nesta edição do Bet Awards.A escritora e filósofa Djamila Ribeiro foi escolhida para receber o Bet international global good, prêmio conferido a pessoas não norte-americanas com grande impacto social que fizeram de alguma forma um trabalho de conscientização, mudanças sociais positivas. Ela foi lembrada pelo trabalho importante voltado para luta pelos direitos dos negros e das mulheres.

Vencedores do Bet Awards 2021

ÁLBUM DO ANO

After hours – The Weeknd

Blame it on baby - DaBaby

Good news - Megan Thee Stallion

Heaux tales - Jazmine Sullivan

King's disease - NAS

Ungodly hour - Chloe X Halle

MELHOR COLABORAÇÃO

Cardi B. feat Megan Thee Stallion - WAP

DaBaby feat Roddy Ricch - Rockstar

DJ Khaled feat. Drake - Popstar

Jack Harlow feat. DaBaby, Tory Lanez e Lil Wayne - What's poppin (remix)

Megan Thee Stallion feat. DaBaby - Cry baby

Pop Smoke feat. Lil Baby e DaBaby - For the night

ARTISTA FEMININA DE R&B / POP

Beyoncé

H.E.R.

Jazmine Sullivan

Jhené Aiko

Summer Walker

SZA

MELHOR ARTISTA MASCULINO DE R&B / POP

6LACK

Anderson PAAK

Chris Brown

Giveon

Tank

The Weeknd

ARTISTA REVELAÇÃO

Coi Leray

Flo Milli

Giveon

Jack Harlow

Latto

Pooh Shiesty

MELHOR GRUPO / DUO

21 Savage & Metro Boomin

Chloe X Halle

Chris Brown & Young Thug

City Girls

Migos

Silk Sonic



MELHOR ARTISTA FEMININA DE HIP HOP

Cardi B

Coi Leray

Doja Cat

Megan Thee Stallion

Latto

Saweetie

MELHOR ARTISTA MASCULINO DE HIP HOP

DaBaby

Drake

Cole

Jack Harlow

Lil Baby

Pop Smoke

DR. BOBBY JONES MELHOR GOSPEL

Bebe Winans - In Jesus name

Cece Winans - Never lost

H.E.R. - Hold us together

Kirk Franklin - Strong god

Marvin Sapp - Thank you for it all

Tamela Mann - Touch from you

BET HER AWARD

Alicia Keys feat. Khalid - So Done

Brandy feat. Chance the Rapper - Baby Mama

Bri Stevens - Anti Queen

Chloe X Halle - Baby Girl

Ciara feat. Ester Dean - Rooted

SZA - Good Days

MELHOR ARTISTA INTERNACIONAL

Aya Nakamura (França)

Burna Boy (Nigéria)

Diamond Platnumz (Tanzânia)

Emicida (Brasil)

Headie One (Reino Unido)

Wizkid (Nigéria)

Young T & Bugsey (Reino Unido)

Youssoupha (França)

ARTISTA REVELAÇÃO INTERNACIONAL (ESCOLHA DA AUDIÊNCIA)

Arlo Parks (Reino Unido)

Bramsito (França)

Bree Runway (Reino Unido)

Elaine (África do Sul)

Mc Dricka (Brasil)

Ronisia (França)

Tems (Nigéria)

ESCOLHA DA AUDIÊNCIA

Cardi B. feat Megan Thee Stallion - WAP

Chris Brown & Young Thug - Go crazy

DaBaby feat. Roddy Ricch - Rockstar

DJ Khaled feat Drake - Popstar

Drake feat. Lil Durk - Laugh now cry later

Lil Baby - The bigger picture

Megan Thee Stallion feat. Beyoncé - Savage (remix)

Silk Sonic - Leave the door open

CLIPE DO ANO (JÚRI TÉCNICO)

Cardi B – Up

Cardi B Ft. Megan Thee Stallion – WAP

Chloe X Halle – Do it

Chris Brown & Young Thug – Go crazy

Drake Ft. Lil Durk – Laugh now cry later

Silk Sonic – Leave the door open

DIRETOR DE VÍDEOS DO ANO

Benny Boom

Bruno Mars And Florent Déchard

Cole Bennett

Colin Tilley

Dave Meyers

Hype Williams

MELHOR FILME

Coming 2 America

Judas e o messias negro

A voz suprema do blues

Uma noite em Miami

Soul

Estados Unidos Vs. Billie Holiday

MELHOR ATRIZ

Andra Day

Angela Bassett

Issa Rae

Jurnee Smollett

Viola Davis

Zendaya

MELHOR ATOR

Aldis Hodge

Chadwick Boseman

Damson Idris

Daniel Kaluuya

Eddie Murphy

Lakeith Stanfield

PRÊMIO JOVEM ARTISTA

Alex R. Hibbert

Ethan Hutchison

Lonnie Chavis

Marsai Martin

Michael Epps

Storm Reid

MULHER ESPORTISTA DO ANO

A’ja Wilson

Candace Parker

Claressa Shields

Naomi Osaka

Serena Williams

Skylar Diggins-Smith

HOMEM ESPORTISTA DO ANO

Kyrie Irving

Lebron James

Patrick Mahomes

Russell Westbrook

Russell Wilson

Stephen Curry