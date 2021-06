Morre, aos 66 anos, Mário Márcio Bandarra, ex-diretor do programa "Encontro"

VO Victória Olímpio

(crédito: TV Globo/Reprodução)

Mário Márcio Bandarra, ex-diretor do programa Encontro com Fátima Bernardes, da TV Globo, morreu nesta segunda-feira (28/6), no Rio de Janeiro. Aos 66 anos de idade, ele foi homenageado pela apresentadora, que confirmou a morte durante o programa. A causa da morte não foi divulgada.

Além do Encontro, ele dirigiu programas como Malhação, tendo trabalhado na emissora por cerca de 43 anos. "Ele teve complicações de saúde, estava internado também, e infelizmente não resistiu. Os nossos sentimentos para a família toda", afirmou Fátima.

"O Mário, quando esteve aqui e chegou para dirigir o Encontro, ainda estava bem no início, virou e falou para mim: 'Fátima, vamos fazer uma coisa?'. Eu disse: 'Vamos'. E ele: 'Vamos colocar mais Fátima no Encontro?'. Ele pediu para que eu cada vez mais me mostrasse como eu era, foi um conselho que eu guardo até hoje. Um beijo muito grande para a família do Mário", desabafou.

Boninho também lamentou a morte do diretor: "Meus sentimentos a família de Mário Márcio Bandarra. Um parceiro de Globo por quase 43 anos. Fez Armação Ilimitada, novelas, Malhação e colaborou no início do Encontro com Fátima. Vai deixar saudades!", escreveu nas redes sociais.