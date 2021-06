Em 10º aniversário, "Ai Se Eu Te Pego" de Michel Teló chega a 1 bilhão de views

PU Portal UAI

(crédito: Michel Teló/Instagram/Reprodução)

Há 10 anos, a canção Ai Se Eu Te Pego do cantor Michel Teló bombava nas rádios e plataformas digitais. Com inúmeros recordes batidos naquela época e uma verdadeira bolada que gerou ao sertanejo, a canção rende frutos até os dias atuais e estando próximo de comemorar o 10º aniversário do lançamento da música, que teve promoção do Movimento Country na época, o cantor fez questão de compartilhar mais uma marca histórica.



1 bilhão de visualizações no Youtube! É o número que Ai Se Eu Te Pego alcançou na plataforma após ter bombado em vários países e ter tido inclusive, uma nova versão traduzida para o inglês. O número atingido no último domingo (27) foi a prova de que o hit que se tornou mundial na época, foi um divisor de águas na carreira do músico.

O alcance foi tão grande que o paranaense Michel Teló realizou cerca de 240 shows mundo afora entre os anos de 2011 e 2012. O cantor embolsou cerca de R$ 14 milhões com a proporção que a música tomou e após o vídeo de Ai Se Eu Te Pego ser a primeira música sertaneja a alcançar a marca, ele se recordou de como tudo começou.



"Fui surpreendido desde a primeira vez que cantei ela, e senti algo surreal. Deus tinha preparado pra mim, esse presente! Ele guardou algo especialmente pra mim! Só era necessário seguir em frente, não desanimar! Quantos países ficamos em primeiro lugar! O mundo cantando comigo!", escreveu o cantor.