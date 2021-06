Zé Felipe e Virgínia Fonseca celebram 1 ano de namoro em motel luxuoso

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

Um dos casais queridinhos da web, Virgínia Fonseca e o marido Zé Felipe comemoraram 1 ano de namoro e 3 meses de casados em grande estilo neste domingo (27/06). O casal que tem uma filha, Maria Alice, publicou o tour que fizeram durante o dia nos stories do Instagram.

A influenciadora digital e o sertanejo tomaram um café da manhã juntos. Depois, andaram de helicóptero, com direito a vinho e uma vista de tirar o fôlego. Almoçaram, jantaram em um badalado restaurante na capital paulista e por fim, foram para um motel de luxo, em uma suíte com o tema Moulin Rouge, com direito à piscina vermelha, banheira e um pole dance.

Virgínia, que já revelou que já perdeu 13 quilos menos de um mês após o nascimento da herdeira, perguntou ao marido: "O que a gente vai fazer?". O cantor revelou que tinha preparado uma surpresa para a youtuber e em seguida sem papas na língua, brincou: "Hoje a gente vai meter".

Segundo informações da revista Quem, a pernoite do quarto, com seis horas, custa R$ 609, e a diária, com 12 horas, R$ 729. A suíte ainda conta com canais eróticos, ducha dupla, luzes de boate, máquina de fumaça, piscina aquecida, saleta para refeições, sauna, cama orgia com grades, entre outros detalhes.

Recentemente, a influenciadora e Zé Felipe abriram o jogo sobre a vida sexual deles após o nascimento da primogênita. Entre outras coisas, o casal revelou que ainda não tiveram relações sexuais desde que a filha nasceu.

