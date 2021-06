Movimento #FreeBritney marca projeção no Congresso Nacional no Dia do Orgulho

VO Victória Olímpio

(crédito: Twitter/Reprodução)

Após a resultado da audiência de custódia, a cantora americana Britney Spears foi homenageada no Congresso Nacional, em Brasília. O ato de apoio ocorreu na noite desta segunda-feira (28/06), em comemoração ao Dia do Orgulho LGTBQIA+.

A sede recebeu a iluminação com as cores da diversidade, juntamente com o pedido de libertação da artista usando a hashtag mundialmente conhecida #FreeBritney. A iniciativa foi muito apoiada nas redes sociais pelos internautas que se solidarizaram com a situação.

do nada o Congresso Nacional lançou um #FreeBritney pic.twitter.com/aqW0OiUCn8 — GENcarlos no BATIDÃO TROPICAL (@gencarloss) June 29, 2021





Após anos sofrendo sob a tutela do pai, Jamie Spears, a cantora pop Britney conseguiu pedir à Justiça para que revise a situação. Em longo depoimento, nesta quarta-feira (23/6), a artista se pronunciou e fez revelações sobre a relação que tem com o pai e revelou ainda sobre as restrições pessoais e excesso de trabalho que passa.

No depoimento, Britney alegou que pretende processar toda a família pela exploração nos últimos 12 anos. Além disso, alega ser dopada com lítio, ser obrigada a realizar turnê e também ser obrigada a utilizar DIU para não engravidar, sendo proibida de retirar o método contraceptivo. As revelações surpreendentes geraram uma onda de solidariedade de outras celebridades, que apoiaram a cantora.