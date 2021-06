Britney Spears comparece diante de tribunal de Los Angeles nesta quarta

AF Agência France-Presse

(crédito: GABRIEL BOUYS / D.A PRESS)

Sob controversa tutela legal desde 2008, a cantora pop Britney Spears comparecerá nesta quarta-feira (23) a um tribunal de Los Angeles em mais um capítulo na batalha contra seu pai pelo controle dos seus negócios.

As finanças e assuntos pessoais da estrela de 39 anos têm sido amplamente gerenciados por Jamie Spears desde que ela teve um colapso nervoso em público há mais de uma década, o que fez com que nos últimos anos milhares de fãs lançassem a campanha online #FreeBritney.

Spears raramente falou de forma direta sobre o assunto em todos esses anos, mas terá a oportunidade com a juíza Brenda Penny por meio de videoconferência nesta quarta-feira.

"Britney quer se dirigir ao tribunal diretamente", informou seu advogado Samuel Ingham em abril, sem especificar os motivos por trás do pedido da cantora.

Espera-se que Spears queira abordar os termos de sua tutela e, especificamente, o papel de controle do seu pai, com quem ela tem um relacionamento difícil.

Spears entrou com um pedido no ano passado para retirá-lo da tutela e ter poder exclusivo sobre seus bens a uma instituição financeira.

Seu advogado nomeado pelo tribunal disse que ela estava "com medo" de seu pai.

"Muito, muito!"

Um exército de fãs devotos de Spears buscam incansavelmente por pistas em suas contas nas redes sociais sobre seu bem-estar ou quaisquer sinais de que algo possa estar acontecendo com ela.

Documentos judiciais confidenciais publicados na terça-feira pelo New York Times afirmam que Spears disse a um investigador do tribunal que a tutela "se tornou uma ferramenta opressora e de controle contra ela" desde 2016.

Spears afirmou que o sistema de tutela tinha "muito controle (...) Muito, muito!" e que isso a impedia de tomar suas próprias decisões sobre amizades, compromissos, despesas e até coisas banais como a cor dos móveis de sua cozinha.

Segundo o relatório citado pelo jornal, a artista disse ao investigador que queria que a tutela terminasse o mais rápido possível e que estava "cansada de que se aproveitassem dela".

Spears é atualmente responsável por pagar as contas legais de ambas as partes, incluindo as altas taxas cobradas pelos advogados que trabalham para o pai no caso.

"Envergonhada"

A polêmica em torno do caso de Spears ganhou mais espaço após o lançamento do documentário "Framing Britney Spears" em fevereiro, que relata o processo que levou ao seu colapso e à nomeação de seu pai como tutor.

Após se divorciar de Kevin Federline em 2006 e perder a custódia de seus filhos no ano seguinte, os paparazzi a fotografaram descalça em um posto de gasolina com a cabeça raspada.

Sob a tutela de seu pai, Spears rapidamente voltou à atividade. Ela lançou três álbuns, apareceu em vários programas de televisão e até aceitou uma residência em Las Vegas.

Mas em janeiro de 2019, ela anunciou abruptamente que suspenderia suas apresentações até novo aviso.

Spears declarou recentemente que ficou "envergonhada" com sua imagem no documentário, no qual seus fãs denunciam que ela é uma prisioneira e afirmam que ela tem enviado pedidos criptografados de ajuda por meio de suas redes sociais.

Os advogados de Jamie Spears dizem que o homem fez um excelente trabalho gerenciando as finanças de sua filha. Mas um juiz decidiu em fevereiro que tanto o pai de Spears quanto a empresa Bessemer Trust supervisionariam as finanças da estrela pop, negando a tentativa de Jamie Spears de manter o poder exclusivo.

© Agence France-Presse