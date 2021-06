Influenciador passa por 18 cirurgias para se parecer com cantor do BTS

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Instagram)

Oli London, um influenciador britânico, surpreendeu a todos ao compartilhar nas redes sociais que passou por 18 cirurgias para se parecer com Park Jimin, cantor do BTS, grupo de K-pop. De acordo com o site TMZ, foram gastos cerca de US$ 150 mil ao longo de oito anos de transformações.

Entre os procedimentos, estão uma extensa transformação nos olhos e prolongamento da testa. Ainda segundo o site, London, que se identifica com o gênero não binário, agora se apresenta como coreano, além de ter adotado o nome Jimin também.





Nas redes sociais, o influenciador contou que esteve preso durante todo esse tempo em um corpo errado: "Eu sei que isso é um pouco confuso. Ninguém nunca se transformou em Jimin ou em coreano, mas isso é algo que vocês sabem... Eu realmente tenho lutado com problemas de identidade sobre quem eu sou".