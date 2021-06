Carol Castro revela que não beija o namorado, Bruno, na frente da filha

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

Em entrevista à colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a atriz Carol Castro falou sobre a sua vida pessoal. A artista, que já foi casada duas vezes, com os atores Marco Bravo e Raphael Sander, contou detalhes de como está lidando com o relacionamento com o ator ítalo-brasileiro, Bruno Cabrerizo.

“Fiquei mais branda, principalmente depois de ter filho. Acabei focando esse amor na Nina. Então, me sinto transformada nesse sentido, mas ao mesmo tempo não perdi meu lado romântico. Só me vejo mais pé no chão. Já fui muito mais sonhadora", explicou.

Bruno é pai de Gaia, 10, e Elia, 7, que vivem em Milão, na Itália, com sua ex-mulher, Maria Caprara. Cabrerizo passa meses longe de Carol para ficar com os filhos. Entretanto, a atriz disse à publicação que entende totalmente o comportamento do namorado.

“Bruno tem uma base na Itália porque seus dois filhos moram lá. Só uma mulher que também tem filho para entender os movimentos que ele precisa fazer. Quando tem um tempo livre, ele corre para a Itália. Está certíssimo”, afirmou.

"Temos quilômetros nos separando durante grandes períodos do ano. Somos um casal que se ama, que supera todos os obstáculos: a pandemia, a distância e etc. Estamos focados. Não precisamos casar para isso", afirmou Carol.



A mãe de Nina, de 4 anos, fruto do relacionamento com o músico Felipe Prazeres, revelou que foi preciso um período de transição na vida dela para que a menina soubesse do novo relacionamento. "A gente fez a transição de uma maneira muito respeitosa. Bruno tem filho também, ele entende isso”, contou.

"Até hoje não ficamos de beijos e abraços na frente dela. Hoje é até mais comum de acontecer, mas no início ele era um amigo que visitava. Aconteceu naturalmente, um passo de cada vez. A Nina adora o Bruno e vice-versa", finalizou.