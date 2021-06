Banda RBD fará show no Brasil em 2022, confirma produtor musical

VO Victória Olímpio

(crédito: RBD/Instagram/Reprodução)

Os fãs de RBD podem se animar e preparar o coração para a novidade: a banda, uma das mais conhecidas dos anos 2000, estará de volta ano que vem para show no Brasil! Um promotor ainda será necessário para realização do show, mas o evento está previsto para ser realizado no primeiro semestre do ano que vem.

A informação foi anunciada por William Crunfli, empresário e produtor responsável por 14 shows dos Rebeldes no país. A novidade foi revelada em entrevista para o canal do Youtube do jornalista Jose Norberto Flesch, que compartilhou nas redes sociais.



"É certo que o RBD virá o ano que vem, mas não está definido o promotor. Mas vem! Para o público o que interessa é isso", afirmou o produtor. Apesar da última turnê no Brasil ter sido realizada em 14 estados, a previsão é que desta vez o evento seja realizado em São Paulo.

Nas redes sociais da banda a informação ainda não foi anunciada, mas os fãs comemoraram e confirmaram presença no evento mesmo sem muitas informações anunciadas. E você? Está pronto para viver esse momento de nostalgia?

rbd no brasil ano q vem e eu já to assim pic.twitter.com/yQcyWGwBxx — laris???? (@clarkentdc) June 29, 2021

Eu depois de vender tudo pra ir no show do RBD no Brasil pic.twitter.com/h2qybK8JOu — Danilo Miguel (@danilomiguelart) June 28, 2021

Eu: Dessa vez não vou me iludir com esse possível show do rbd no Brasil



Eu 2 minutos depois: pic.twitter.com/rPBwy1b659 — Isabela (@IsabelaaPaiva1) June 29, 2021

"só acredito vendo" eu vendo e não acreditando.

RBD NO BRASIL



Anahi

Dulce

Poncho pic.twitter.com/lfjmhAMenv — Eterna ???? (@Heylu16_) June 29, 2021

Pronta pro show ????????‍?? RBD NO BRASIL pic.twitter.com/bfUogoX4Rc — Luísa ? (@adictamai) June 29, 2021

No final do ano passado, a banda surpreendeu a todos e lançou a música Siempre He Estado Aquí, com Anahí, Christopher von Uckermann, Christian Chávez, Maite Perroni. Apenas Alfonso Herrera e Dulce María não participaram.