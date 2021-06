CB Correio Braziliense

Larissa Luz no musical ‘Elza’, no qual atuou como co-diretora e atriz - (crédito: Daniel Barboza)

Com estreia no último sábado (26/6), a baiana Larissa Luz apresenta o espetáculo Elza - O show, inspirado pelo musical Elza. De sexta-feira (2/7) a domingo (4/7), o evento virtual terá reexibições gratuitas, sempre às 20h, no canal Sarau Agência de Cultura Brasileira no YouTube.

A cantora, que já havia participado como atriz e codiretora em Elza, agora presta homenagem a Elza Soares no espetáculo que será uma comemoração ao aniversário de 91 anos da artista. A apresentação conta com a participação de Caio Prado e de outras cinco atrizes e cantoras que também deram vida à obra teatral.

O repertório vai trazer canções consagradas por Elza em diferentes momentos da carreira como: Volta por cima, Lata d’água/Mais que nada, Maria da Vila Matilde e Mulher do fim do mundo.

“Ao conhecer e entender a história de Elza, minha admiração só cresceu. Ela merece ser muito celebrada”, conta Larissa, em nota de divulgação. Larissa e Elza já trabalharam juntas na faixa Território conquistado (2016), do álbum de mesmo nome de Larissa Luz.



Serviço

Elza - O show

Exibições de 2 a 4 de julho, às 20h. Transmissões pelo canal Sarau Agência de Cultura Brasileira no YouTube. Gratuito.