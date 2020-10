Gilberto Gil e Larissa Luz se apresentam juntos nesta sexta-feira

CB Correio Braziliense

Com o objetivo de unir diferentes gerações e gêneros musicais, o projeto Devassa Tropical convida, nesta sexta-feira (2/10), os baianos Gilberto Gil e Larissa Luz para uma apresentação às 20h. A transmissão ao vivo será realizada pelo canal de Gil no YouTube e é a primeira de uma série de três lives, revisitando músicas que formaram a base do MPB e os novos ritmos da música tropical brasileira.

Para promover o entretenimento e, ao mesmo tempo, angariar doações para os profissionais do backstage, o projeto teve início em abril e contou com a presença de Elza Soares e Novos Baianos, além de ter realizado uma festa junina para celebrar os 70 anos de Gilberto Gil.

O encontro entre Gil e Larissa Luz, ex-vocalista do Ara Ketu e um dos principais nomes da nova geração da MPB, será dedicado ao amor. No repertório, estarão músicas feitas pelo baiano, como Amor sem fim, Drão, Sandra, Flora e A linha e o linho.

Parceria

Na última sexta-feira de setembro (25/10), a marca reuniu, pela primeira vez, a pernambucana Duda Beat e o compositor Nando Reis. Os dois se apresentaram do palco do Circo Voador numa ambientação exclusiva para o show virtual.



Serviço

Live Gilberto Gil e Larissa Luz

No canal de Gilberto Gil no YouTube. Sexta-feira (2/10), às 20h.