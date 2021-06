Parte do cenário do Power couple cai na cabeça de Thiago Bertoldo

CB Correio Braziliense

(crédito: Twitter @thiagotet/ Reprodução)

O cantor Thiago Bertoldo tomou um susto na edição do reality show Power couple de terça-feira (29/6). Uma parte do cenário cedeu e caiu na cabeça de Thiago enquanto os maridos esperavam pela realização da prova dos homens.

As imagens compartilhadas nas redes sociais de Thiago mostram um pedaço do teto caindo e atingindo a cabeça do cantor. Thiago leva a mão à cabeça e é ajudado pelos outros participantes. Eles chegaram a relatar que houve um corte na cabeça do rapaz. Segundo o colunista Hugo Gloss, o streaming da Record mudou de câmera na hora do acidente, passando a mostrar as esposas.

Gente do céu, uma parte do camarim acabou caindo na cabeça do Thiago. Eles seriam os próximos a realizar a prova, bora ver como vai proceder a partir de agora.pic.twitter.com/LcmTYvnnZu — Thiago Bertoldo ???????????? (@thiagotet) June 29, 2021

Segundo publicado nas redes sociais do cantor, Thiago foi prontamente atendido e precisou apenas de um curativo no local da pancada. Ele voltou a tempo de disputar a prova, mas acabou não se dando bem na disputa.