Adriane Galisteu recebe vacina contra covid-19: "Chegou meu dia"

VO Victória Olímpio

(crédito: Adriane Galisteu/Instagram/Reprodução)

A apresentadora Adriane Galisteu recebeu a vacina contra covid-19, em São Paulo. Nas redes sociais, a apresentadora comemorou o momento e motivou os fãs, afirmando que logo todos estarão imunizados: "Chegou meu dia, que alegria! Logo mais chegará o seu!".

Aos 48 anos de idade, Adriane foi parabenizada pelos fãs ao publicar foto recebendo a vacina: “Maravilhosa”, “eba! Uma emoção”, “viva”, “contando os dias”, comentaram os seguidores.

Recentemente, a apresentadora do reality show Power couple, revelou alguns detalhes sobre o novo contrato com a TV Record. Adriane contou que, apesar de o contrato ser apenas para o programa, ainda tem interesse em continuar a parceria com a emissora.