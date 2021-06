Narrador brasileiro confunde nome de Ed Sheeran com Jason Mraz durante jogo

VO Victória Olímpio

(crédito: NOS/Reprodução)

O narrador Gustavo Villani virou meme nas redes sociais após confundir os cantores Ed Sheeran e Jason Mraz. Durante jogo entre Inglaterra e Alemanha pela Eurocopa 2020, na tarde desta terça-feira (29/6), o apresentador falava sobre os famosos que estavam assistindo ao jogo. Ao ver o ex-jogador Davd Beckhan, esqueceu o nome do cantor que estava sentado ao lado do ex-atleta.

Se perguntando o nome do cantor, Gustavo se confunde e acaba se referindo a uma música de Jason Mraz: "Como é que chama esse carinha aqui da esquerda? Que canta I’m Yours, gosto dele! Torcedor da Inglaterra, está do lado do Beckham. Gente, fugiu!".

Grafite, comentarista que também estava narrando o jogo, acabou se confundindo ao tentar ajudar o colega. No entanto, ao lembrar o autor da música, Villani cometeu mais um erro e juntou os nomes de Jason Mraz e Bruno Mars: "Jason Mars! Jason Mars. Quer cantar, Grafite?". Nas redes sociais os internautas não perderam a oportunidade de brincar sobre a situação.

Sempre achei o Ed Sheeran e o Jason Mraz idênticos kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

pic.twitter.com/vlPea5O1hj — Kailane ???? (@povkah) June 29, 2021

O Ed sheeran vendo o comentarista chamar ele de Bruno mars :#INGXALE pic.twitter.com/qoboc0Dfna — sra.amandinha cassano ???????? (@mandsdosuk) June 29, 2021

Que tá conteseno com essa transmissão, aparentemente Jason Mraz, Bruno Mars e Ed Sheeran são a mesma pessoa — O mais odiado da Caxuxa (@andibartolomeu) June 29, 2021

O melhor momento do primeiro tempo foi quando filmaram essa cena e o Gustavo Villani soltou um



"Ao lado do David Beckham aquele cantor que canta I'm Yours... como ele chama mesmo?" e depois completou com PLENA CONVICÇÃO "Jason Mraz"



Eu amo a instituição narradores brasileiros! pic.twitter.com/Yvl3jolLZN — Lucas Fontelles (@lucasfontelles) June 29, 2021

Ed Sheeran, Bruno Mars e Jason Mraz irmãos trigêmeos separados na maternidade, segundo Villani pic.twitter.com/N0EnuYBiAJ — Paul Foles ??? (@PaulFoles) June 29, 2021

Mais tarde, o comentarista entrou na brincadeira e fez piada no Instagram: "Quem está ao lado de Beckham? a) Jason Marz, b) Bruno Mars, c) Ed Sheeran, d) Paul Scholes. Quem não souber só não pergunte ao Grafite. valeu pelas mensagens de ajuda! (C) [se referiu sobre a resposta certa]".